Тренер «Базеля»: Чалов в хорошей физической форме и может играть
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Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен не исключил, что арендованный у московского ЦСКА нападающий Фёдор Чалов может дебютировать за команду в игре 20-го тура швейцарской Суперлиги со «Сьоном». Встреча состоится 6 февраля.
«Чалов— очень подвижный футболист, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба» в атаке.
Мы общаемся с Фёдором на английском. Чалов — жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняли партнёры по команде. Он в хорошей физической форме и может играть», — приводит слова Рамена Tagblatt.
23-летний Чалов перешёл в швейцарскую команду на правах аренды до конца сезона без права выкупа. В текущей кампании за ЦСКА нападающий забил три гола и отдал две голевые передачи в 16 матчах Российской Премьер-лиги.
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