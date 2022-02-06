Чеферин — о финансовом фэйр-плей: одни и те же пять клубов не могут всегда выигрывать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможных изменений в правилах финансового фэйр-плей.



«Что касается изменений в правилах финансового фэйр-плей, их рассмотрят на исполкоме УЕФА весной. Нужно прийти к решению до конца сезона. Нужно найти способы улучшить соревновательный баланс. Одни и те же пять клубов не могут всегда выигрывать. Необходимо подумать об этом.



Самая большая проблема в том, что инвестирование в клуб должно быть разрешено, иначе инвестиции пойдут в другое место. Но также их нужно контролировать. Не знаю, введём ли налог на роскошь. Идея состоит в том, что процент будет очень высоким, и всё достанется тем, кто уважает финансовый фэйр-плей. Это один способ, но есть и другие», — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche.