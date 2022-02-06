В «Наполи» определятся с продлением контракта Мертенса в конце сезона

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего команды Дриса Мертенса.

«У нас есть возможность продлить соглашение с Мертенсом на год. Мы решим этот момент вместе с Дрисом. Мы собираемся встретиться в конце сезона, чтобы решить вопрос о его будущем», — цитирует Джинтоли журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на DAZN.

34-летний Мертенс перешёл в итальянскую команду летом 2013 года из нидерландского ПСВ. В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в 17 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал голевую передачу. Также на его счету по голу в четырёх матчах Лиги чемпионов и одном в Кубке Италии.



Действующее соглашение Мертенса истекает в конце сезона.