«Валенсия» и «Реал Сосьедад» разошлись миром в матче Примеры. Черышев остался в запасе

Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Реал Сосьедад». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев на поле не появился.
Обслуживала матч бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Фернандо Роман Роман.
После 22 сыгранных туров «Реал Сосьедад» располагается на 6-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 35 очков. «Валенсия» за 23 матча набрала 30 очков, «летучие мыши» находятся на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», который за 22 тура заработал 50 очков.
- 6 февраля 2022
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