Алвес — второй самый возрастной игрок Ла Лиги, получивший красную карточку
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес был удалён с поля в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Бразильский футболист стал вторым самым возрастным игроком чемпионата Испании, получившим красную карточку. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».
Cамым возрастным футболистом, получившим красную карточку в рамках чемпионата Испании, является бывший защитник «Валенсии» Амедео Карбони, который был удалён с поля в возрасте 38 лет и 321 дней в 2004 году. Алвесу на момент удаления было 38 лет и 276 дней.
Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
Алвес получает прямую красную за грубейший фол:
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