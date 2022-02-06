Алвес — второй самый возрастной игрок Ла Лиги, получивший красную карточку

Защитник «Барселоны» Дани Алвес был удалён с поля в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Бразильский футболист стал вторым самым возрастным игроком чемпионата Испании, получившим красную карточку. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».

Cамым возрастным футболистом, получившим красную карточку в рамках чемпионата Испании, является бывший защитник «Валенсии» Амедео Карбони, который был удалён с поля в возрасте 38 лет и 321 дней в 2004 году. Алвесу на момент удаления было 38 лет и 276 дней.



Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

Алвес получает прямую красную за грубейший фол:

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