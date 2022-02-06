Луческу: фанаты «Динамо» Киев не могут забыть 12 лет страданий, когда я был в «Шахтёре»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о фанатах команды, которые выступают против него.



«Я уже даже не обращаю на них внимания. Сначала я им аплодировал, улыбался им. Но уже не обращаю на них внимания. Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в команде противника. Это неважно, это небольшая толпа болельщиков киевского «Динамо». Я уважаю всех. Пока во всём этом есть уважение, я не возражаю против подобных вызовов.



Меня интересуют мои отношения с игроками и руководством клуба. Также с другими клубами или с лигой и федерацией. Почему я так уважительно отношусь к соперникам? В спорте важнее кто второй, а не обязательно первый. Потому что ценность первого определяется вторым. Я помню необычайное соперничество между Бартали и Фаусто Коппи (итальянские велогонщики. — Прим. «Чемпионата»).



Без конкуренции не обойтись, это единственный способ сохранить интерес к гонке. Что было бы, если бы я не вернулся на Украину? «Шахтёр» выиграл последний чемпионат с разницей в 23 очка и, вероятно, продолжил бы доминировать. Но моё присутствие взбодрило весь украинский футбол. И я показал, чего можно добиться без особых затрат, но со страстью и организацией», — приводит слова Луческу Tribuna.com со ссылкой на GSP.