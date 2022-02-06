«Реал» и «Гранада» объявили стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Гранады» на матч 23-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Гранада».



«Реал»: Куртуа, Марсело, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Камавинга, Модрич, Иско, Родриго, Асенсио.



Запасные: Лунин, Аламо, Начо, Вальехо, Себальос, Вальверде, Бэйл, Азар, Йович, Латаса.



«Гранада»: Максимиану, Нева, Торренте, Х. Санчес, Кини, Пуэртас, Гоналон, Милья, Кольядо, Узуни, Суарес.



Запасные: Эскандель, Диас, Эскудеро, Дуарте, П. Санчес, Монторо, Петрович, Рочина, Руис, Аресо, Молина, Раба.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступит Даниэль Пасториса Иглесиас.