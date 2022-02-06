Черчесов — после поражения «Ференцвароша» 0:3: забиваем мало, но я доволен ситуацией

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Пакша» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.



«Думаю, что решающим в матче с «Пакшем» стал прежде всего первый гол. Также очень большой проблемой было то, что мы слишком медленно играли с самого начала, мы не об этом договаривались перед матчем. Мы всё равно пытались изменить ход игры, но если мы не забиваем свои моменты, то поражение неизбежно.

Третий гол окончательно определил судьбу матча. В перерыве я пытался объяснить, как нам отыграться. Второй тайм тоже начался с давления на наши ворота. У нас только что три игрока вернулись с Кубка Африки, так что с этого момента мы продолжим работать в полном составе, чтобы как можно скорее узнать друг друга.

Это правда, что мы забиваем мало, но я доволен ситуацией. Предыдущий матч мы выиграли со счётом 1:0, но могли забить 3-4 гола, если бы лучше реализовали моменты. Сегодня было абсолютно заслуженное поражение, но нужно спокойно двигаться дальше», — цитирует Черчесова сайт «Ференцвароша».