Фанат «Лестера» атаковал игроков «Ноттингем Форест» во время празднования взятия ворот

Вчера, 6 февраля, во время матча 1/16 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити» (4:1) произошёл неприятный эпизод.



Во время празднования одного из взятий ворот игроками «дровосеков» на поле прорвался фанат «Лестера», который атаковал футболистов, нанеся несколько ударов по спортсменам. Игроки «Ноттингема» смогли оттолкнуть болельщика, после чего его задержали стюарды.

Фотографии доступны в «твиттере» B/R Football.

«Дровосеки» одержали разгромную победу благодаря голам Филипа Синкернагеля, Бреннана Джонсона, Джо Уорролла и Джеда Спенса. Единственный гол «Лестера» забил Келечи Ихеаначо.



По итогам матча «Ноттингем Форест» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Лестер» завершил участие в турнире. «Лисы» были действующими победителями Кубка.