Чалов – об аренде в «Базель»: всегда мечтал играть в Европе. Это хороший шаг в карьере

23-летний российский нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов, арендованный у московского ЦСКА, поделился впечатлениями после дебютной игры за новую команду в 20-м туре чемпионата Швейцарии со «Сьоном» (3:3), в которой он провёл на поле 89 минут.

«Какова погода в Швейцарии по сравнению с Россией? Гораздо лучше. Намного, намного лучше (смеётся, так как за 10 минут до этого пошёл проливной дождь – Прим. «Чемпионата»).

Всё хорошо, фанаты были великолепны. К сожалению, мы сыграли только вничью, но я с нетерпением жду следующей игры. У нас хорошая команда. Все игроки разговаривают со мной, общение мне подходит. То, что ещё не всё получается, очевидно. Но над этим мы работаем. Я всегда мечтал играть в Европе. Исходя из этого, аренда в «Базель» — это хороший шаг в моей карьере, который приносит пользу всем заинтересованным сторонам.

Попадание в штангу в конце матча? К сожалению, мяч не попал в ворота. Но в следующий раз я ударю лучше.

Игра в паре с кем-то или быть единственным форвардом? Мне всё равно», — приводит слова Чалова Basellandschaftliche Zeitung.