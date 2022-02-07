«Месси – лучший игрок в мире!» Почеттино – о выступлении Лионеля в матче с «Лиллем»

Главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о выступлении 34-летнего звёздного форварда Лионеля Месси в выездном матче 23-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (1:5), в которой аргентинец отметился голом и результативной передачей.
«У меня не было сомнений, что Лео — лучший игрок в мире. Как и любому другому человеку, ему нужно время, чтобы адаптироваться. Ему требовалось время, чтобы восстановить свою лучшую физическую форму после месяца, проведённого без игр из-за коронавируса. Важно, чтобы Лео и дальше проявлял такую целеустремлённость», — приводит слова Почеттино Goal.
Напомним, «ПСЖ» набрал 56 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата. «Лилль» (32) располагается на 11-й позиции.
- 7 февраля 2022
-
04:56
-
04:53
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:35
-
02:57
-
02:17
-
01:26
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 6 февраля 2022
-
23:44
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:30
-
22:30
-
22:00