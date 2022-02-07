«Месси – лучший игрок в мире!» Почеттино – о выступлении Лионеля в матче с «Лиллем»

Главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о выступлении 34-летнего звёздного форварда Лионеля Месси в выездном матче 23-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (1:5), в которой аргентинец отметился голом и результативной передачей.

«У меня не было сомнений, что Лео — лучший игрок в мире. Как и любому другому человеку, ему нужно время, чтобы адаптироваться. Ему требовалось время, чтобы восстановить свою лучшую физическую форму после месяца, проведённого без игр из-за коронавируса. Важно, чтобы Лео и дальше проявлял такую целеустремлённость», — приводит слова Почеттино Goal.



Напомним, «ПСЖ» набрал 56 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата. «Лилль» (32) располагается на 11-й позиции.