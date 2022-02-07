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«ПСЖ» разгромил «Лилль» на выезде — 5:1. Месси забил и отдал голевую передачу

«ПСЖ» разгромил «Лилль» на выезде — 5:1. Месси забил и отдал голевую передачу
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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Лилль» в матче 23-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Голами в составе парижской команды отметились Данилу Перейра (дубль), Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Преснель Кимпембе. Результативные передачи на счету Месси, Марко Верратти и Леандро Паредеса. Единственным голом у «Лилля» отметился Свен Ботман, ему ассистировал Атем Бен-Арфа.

«ПСЖ» набрал 56 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата. «Лилль» (32) располагается на 11-й позиции.

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» 11 февраля примет в родных стенах «Ренн». «Лилль» 12 февраля сыграет на выезде с «Монпелье».

Франция - Лига 1. 23-й тур
06 февраля 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 5
ПСЖ
Париж
0:1 Данилу – 10'   1:1 Ботман – 28'   1:2 Кимпембе – 32'   1:3 Месси – 38'   1:4 Данилу – 51'   1:5 Мбаппе – 67'
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