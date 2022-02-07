«ПСЖ» разгромил «Лилль» на выезде — 5:1. Месси забил и отдал голевую передачу
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«Пари Сен-Жермен» разгромил «Лилль» в матче 23-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
Голами в составе парижской команды отметились Данилу Перейра (дубль), Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Преснель Кимпембе. Результативные передачи на счету Месси, Марко Верратти и Леандро Паредеса. Единственным голом у «Лилля» отметился Свен Ботман, ему ассистировал Атем Бен-Арфа.
«ПСЖ» набрал 56 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата. «Лилль» (32) располагается на 11-й позиции.
В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» 11 февраля примет в родных стенах «Ренн». «Лилль» 12 февраля сыграет на выезде с «Монпелье».
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