Агуэро – про новичка «Сити»: он очень хорош, действительно хорош

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Серхио Агуэро прокомментировал переход аргентинского форварда Хулиана Альвареса в английский клуб из «Ривер Плейт».
«Он очень хорош, действительно хорош. Мне он нравится, посмотрим, на какой позиции они собираются его использовать.
Я не знаю, будет ли он исполнять роль «девятки». Мне кажется, у него должна быть более свободная роль на поле. Это неутомимый футболист», – цитирует Агуэро в «Твиттере» City Xtra.
Напомним, 31 января стало известно о трансфере 22-летнего Альвареса в «Манчестер Сити». Аргентинец подписал с «горожанами» контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.
- 7 февраля 2022
-
04:56
-
04:53
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:35
-
02:57
-
02:17
-
01:26
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 6 февраля 2022
-
23:44
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:44
-
22:30
-
22:30
-
22:00