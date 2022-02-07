Агуэро – про новичка «Сити»: он очень хорош, действительно хорош

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Серхио Агуэро прокомментировал переход аргентинского форварда Хулиана Альвареса в английский клуб из «Ривер Плейт».

«Он очень хорош, действительно хорош. Мне он нравится, посмотрим, на какой позиции они собираются его использовать.

Я не знаю, будет ли он исполнять роль «девятки». Мне кажется, у него должна быть более свободная роль на поле. Это неутомимый футболист», – цитирует Агуэро в «Твиттере» City Xtra.

Напомним, 31 января стало известно о трансфере 22-летнего Альвареса в «Манчестер Сити». Аргентинец подписал с «горожанами» контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.