Гвардиола счастлив, что сможет поработать с Хулианом Альваресом
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Хулиане Альваресе, который был выкуплен у «Ривер Плейта» и отправлен в аргентинский клуб на правах аренды до конца сезона.
«Альварес — тот футболист, который мог быть в нашей команде уже сейчас, но в «Манчестер Сити» достаточно игроков. Было лучшим решением остаться до конца сезона в «Ривер Плейте».
На предсезонной подготовке он будет с нами. После этого мы решим, что будет дальше. Я счастлив, что Альварес в будущем будет в моей команде», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
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