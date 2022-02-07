7 февраля «Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Оба гола туринского клуба забили новички, перешедшие в команду в январе – первый мяч на счету Душана Влаховича, второй гол хозяев забил Денис Закария.
Душан Влахович прокомментировал свой дебютный матч за «Ювентус».
«Было очень важно одержать победу в этой встрече, с самого начала у нас был правильный настрой. Хочу поблагодарить одноклубников и тренера за их помощь в первые дни после моего перехода. Я делаю всё, чтобы быстрее адаптироваться.
Тренер сказал мне не волноваться. Хочу внести максимальный вклад в игру команды», – приводит слова сербского футболиста Football Italia со ссылкой на DAZN.
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