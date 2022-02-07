Нападающий Камеруна Абубакар стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций
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Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций. На турнире форвард отличился восемь раз.
Напомним, в матче за третье место сборная Камеруна на домашнем турнире КАН победила Буркина-Фасо в серии пенальти.
30-летний Абубакар забил 33 мяча и отдал шесть голевых передач в 82 матчах за национальную сборную. На клубном уровне камерунский нападающий выступает в составе «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Абубакар забил пять голов и отдал три голевые передачи в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Контракт Абубакара истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в € 9 млн.
Напомним, победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала.
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