Нападающий Камеруна Абубакар стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций. На турнире форвард отличился восемь раз.



Напомним, в матче за третье место сборная Камеруна на домашнем турнире КАН победила Буркина-Фасо в серии пенальти.

30-летний Абубакар забил 33 мяча и отдал шесть голевых передач в 82 матчах за национальную сборную. На клубном уровне камерунский нападающий выступает в составе «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Абубакар забил пять голов и отдал три голевые передачи в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Контракт Абубакара истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в € 9 млн.

Напомним, победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала.