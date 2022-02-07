В «Реале» рассчитывают, что Лёв сменит Анчелотти на посту главного тренера команды

Мадридский «Реал» планирует назначить немецкого специалиста Йоахима Лёва главным тренером команды. Лёв должен будет заменить на этой должности итальянского тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, на протяжении последнего года Лёв изучает испанский язык, чтобы начать тренировать в чемпионате страны. Президент «Реала» Флорентино Перес разочарован игрой команды под руководством Анчелотти и намерен назначить Лёва на его место.



62-летний Лёв с 2006 по 2021 год тренировал сборную Германии, выиграв с ней в 2014 году чемпионат мира.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 53 очка в 23 матчах и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущую второй «Севилью» на шесть очков.