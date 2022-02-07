Никола Калинич вернулся в «Хайдук» из «Вероны»

Пресс-служба «Вероны» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с хорватским нападающим Николой Калиничем.

За веронский клуб хорват провёл 33 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Теперь Калинич вернулся в родной «Хайдук». Длительность соглашения его контракта с клубом из Сплита не уточняется.

33-летний Калинич перешёл в «Верону» в октябре 2020 года из мадридского «Атлетико» за € 1,8 млн. Ранее в карьере хорватский нападающий выступал за «Рому», «Милан», «Фиорентину» и украинский «Днепр». В нынешнем сезоне Калинич забил три гола и отдал одну голевую передачу в девяти матчах итальянской Серии А. Контракт футболиста истекает в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,5 млн.