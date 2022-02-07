«Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, ныне находящийся без клуба, может стать игроком «Зенита» или «Краснодара». Об этом сообщает Ajansspor.



О предложениях российских клубов сообщил сам Коста. Также он подчеркнул, что приоритетом для него является подписание контракта с турецким «Фенербахче». Отмечается, что испанец требует зарплату в размере € 2 млн в год.



Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.



Ранее футболист выступал также в составе лондонского «Челси», испанской «Сельты» и ряда других клубов.

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