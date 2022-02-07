Месси — рекордсмен топ-5 лиг по попаданиям в каркас ворот в текущем сезоне
Поделиться
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является рекордсменом топ-5 лиг по попаданиям в каркас ворот.
Аргентинец в 7-й раз попал в каркас ворот в этом сезоне в игре с «Лиллем». Ни один игрок из лучших европейских чемпионатов не попадал в каркас ворот больше, чем аргентинец.
Отметим, что в Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил пять голов в пять матчах. Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч».
«ПСЖ» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».
В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Ренном».
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
13:12
-
12:56
-
12:44
-
12:28
-
12:21
-
12:10
-
11:55
-
11:47
-
11:25
-
11:17
-
11:06
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
04:56
-
04:53
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:35
-
02:57
-
02:17
Партнерский контент