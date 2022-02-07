Месси — рекордсмен топ-5 лиг по попаданиям в каркас ворот в текущем сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси является рекордсменом топ-5 лиг по попаданиям в каркас ворот.



Аргентинец в 7-й раз попал в каркас ворот в этом сезоне в игре с «Лиллем». Ни один игрок из лучших европейских чемпионатов не попадал в каркас ворот больше, чем аргентинец.



Отметим, что в Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил пять голов в пять матчах. Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. По итогам прошлого года 34-летний аргентинский футболист получил «Золотой мяч».



«ПСЖ» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Ренном».