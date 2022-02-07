Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Локомотива» устроили поздравительный коридор для Марадишвили. Видео

Игроки «Локомотива» устроили поздравительный коридор для Марадишвили. Видео
Комментарии

Полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили футболисты московской команды устроили поздравительный коридор в честь 22-летия. Видео эпизода опубликовано в «Твиттере» железнодорожников.

«Хочу поблагодарить всю команду за поздравления и пожелать хороших тренировок», — рассказал полузащитник.

22-летний Марадишвили стал футболистом «Локомотива» летом 2021 года, перейдя из московского ЦСКА за € 7 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 14 матчах Российской Премьер-лиги забил три гола и отдал голевую передачу. В шести матчах группового этапа Лиги Европы Марадишвили отдал голевую передачу.

Контракт Марадишвили истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 3,5 млн.

Новость по теме
Марадишвили стал самым выносливым футболистом «Локомотива» на втором сборе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022