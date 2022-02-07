Игроки «Локомотива» устроили поздравительный коридор для Марадишвили. Видео

Полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили футболисты московской команды устроили поздравительный коридор в честь 22-летия. Видео эпизода опубликовано в «Твиттере» железнодорожников.

«Хочу поблагодарить всю команду за поздравления и пожелать хороших тренировок», — рассказал полузащитник.



22-летний Марадишвили стал футболистом «Локомотива» летом 2021 года, перейдя из московского ЦСКА за € 7 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 14 матчах Российской Премьер-лиги забил три гола и отдал голевую передачу. В шести матчах группового этапа Лиги Европы Марадишвили отдал голевую передачу.



Контракт Марадишвили истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 3,5 млн.