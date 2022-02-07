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Садио Мане опубликовал фотографию в постели с кубком Африки

Садио Мане опубликовал фотографию в постели с кубком Африки
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане в своём «инстаграме» опубликовал фото с трофеем после победы в Кубке Африки.

На прошедшем турнире Мане принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.

Сборная Сенегала играла активнее и доминировала большую часть матча, но не сумела вскрыть оборону Египта. Тем не менее сенегальцы выиграли серию пенальти — 4:2. Решающий удар на счету Мане, перед этим голкипер Сенегала Эдуар Менди потащил удар Моханада Лашина.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.

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