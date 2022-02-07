«Ньюкасл» связался с «Баварией» по поводу возможного трансфера Мюллера

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 32-летнего немца заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», информирует Bild.
Согласно сведениям источника, «сороки» уже связались с руководством «Баварии» по поводу доступности Мюллера на трансферном рынке. Однако сам Томас пока не уверен в целесообразности перехода в «Ньюкасл», ведь футболист хочет бороться за трофеи.
Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мюллер принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 6 голов и сделал 16 результативных передач.
- 7 февраля 2022
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