«Боруссия» Д объявила о подписании защитника «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле. Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами, информирует официальный сайт «Боруссии».

«Никлас показал нам в личных беседах, что он очень интересуется дортмундской «Боруссией». У него есть большой опыт, умение играть в созидательный футбол и необходимая антропометрия, чтобы усилить нас следующим летом», — сказал Себастьян Кель, который следующим летом станет спортивным директором «Боруссии».

Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.

«Бавария» набрала 52 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Боруссия» Д (43) — на 2-м месте.