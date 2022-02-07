«Боруссия» Д объявила о подписании защитника «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле. Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами, информирует официальный сайт «Боруссии».
«Никлас показал нам в личных беседах, что он очень интересуется дортмундской «Боруссией». У него есть большой опыт, умение играть в созидательный футбол и необходимая антропометрия, чтобы усилить нас следующим летом», — сказал Себастьян Кель, который следующим летом станет спортивным директором «Боруссии».
Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.
«Бавария» набрала 52 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Боруссия» Д (43) — на 2-м месте.
- 7 февраля 2022
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