Стеценко: Хуанде Рамос хотел в «Днепр» Жорди Альбу. Нам сказали: «Вы с ума сошли»

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал об игроках, которых хотел подписать Хуанде Рамос, возглавлявший украинскую команду с 2010 по 2014 год.
«Ну, например, Жорди Альба. Рамос сказал: «Он мне нужен». Мы начали переговоры с его представителем. Он тогда в «Валенсии» играл. Нам сказали: «Вы с ума сошли. У нас по нему предложение от «Барселоны». Какой «Днепр»?»
Вы можете себе представить, что этот игрок мог оказаться в нашей команде? Каким образом? Рамос этого не мог понять. Что надо было сделать? Сто миллионов долларов предложить за контракт, зарплату ему в 10 миллионов назначить.
В том списке был ещё один игрок «Валенсии» – Пабло Пьятти. Его тогда как раз в сборную Аргентины начали вызывать. Там тоже запредельные условия были. И это далеко не все примеры», — цитирует Стеценко FanDay.
- 7 февраля 2022
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