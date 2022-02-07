Два игрока «Манчестер Юнайтед» заразились коронавирусом

Бразильские игроки «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес и Фред заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Теллес сдал положительный тест ещё перед матчем с «Мидлсбро» в 1/16 финала Кубка Англии. Та игра состоялась в прошлую пятницу, 4 февраля. Теллес не принимал в ней участия, в отличие от Фреда. «МЮ» проиграл «Мидлсбро» по пенальти.

Оба футболиста ушли на самоизоляцию и пропустят матч АПЛ с «Бёрнли», который состоится завтра, 8 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»:

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