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Игрок «Динамо» Никола Моро заявил о желании попасть в сборную Хорватии на ЧМ-2022

Игрок «Динамо» Никола Моро заявил о желании попасть в сборную Хорватии на ЧМ-2022
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро заявил о желании попасть в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Первый вызов в основную сборную Хорватии — это один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Для меня большая честь представлять свою страну на международном уровне. Я работал очень усердно и ставил цель постоянно показывать свою лучшую игру, чтобы заслужить место в составе сборной.

Мне не повезло, потому что Лука Модрич не смог приехать в сборную, когда меня вызвали. Но в команде всё равно было много отличных игроков, таких как Матео Ковачич и Марсело Брозович, которые выступают на моей позиции. Конечно, они меня впечатлили, и я смог чему-то у них научиться.

Ставлю ли перед собой цель поехать в Катар в составе сборной? Да, конечно, это одна из моих главных целей. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы попасть в команду. Буду доказывать тренеру, что я заслуживаю того, чтобы попасть в финальный список на чемпионат мира», — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».

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