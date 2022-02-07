Руни — о последнем чемпионстве «МЮ»: это было настоящее чудо
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в документальном фильме от Amazon вспомнил последнее чемпионство «красных дьяволов».
«МЮ» выиграл английскую Премьер-лигу в 2013 году, в последнем сезоне легендарного сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера команды. С тех пор манкунианцы ни разу не брали титул.
«В 2013 году у нас была не самая сильная команда. Думаю, что та победа в лиге была настоящим чудом. Большую роль сыграл ван Перси. Его переход дал толчок, он играл девятку, забивал голы.
Подписание ван Перси – своего рода гениальный ход со стороны тренера. Он пригласил его, когда тот был мотивированным, хотя тоже уже был немолод. Он вёл нас за собой в том сезоне», — цитирует Руни Sportskeeda.
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