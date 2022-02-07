Руни — о последнем чемпионстве «МЮ»: это было настоящее чудо

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в документальном фильме от Amazon вспомнил последнее чемпионство «красных дьяволов».

«МЮ» выиграл английскую Премьер-лигу в 2013 году, в последнем сезоне легендарного сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера команды. С тех пор манкунианцы ни разу не брали титул.

«В 2013 году у нас была не самая сильная команда. Думаю, что та победа в лиге была настоящим чудом. Большую роль сыграл ван Перси. Его переход дал толчок, он играл девятку, забивал голы.



Подписание ван Перси – своего рода гениальный ход со стороны тренера. Он пригласил его, когда тот был мотивированным, хотя тоже уже был немолод. Он вёл нас за собой в том сезоне», — цитирует Руни Sportskeeda.