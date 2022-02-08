Роналду и Зидан могут воссоединиться в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca со ссылкой на Daily Mirror.

По данным источника, с большой долей вероятности главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино покинет клуб по окончании сезона, а его место займет Зидан. Одним из первых запросов французского специалиста будет приобретение Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».

Контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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