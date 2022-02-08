Яровинский: ни летом, ни зимой предложений по Хвиче не было. Одна бумага об интересе

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о предложениях по 20-летнему грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии в минувшие трансферные окна.

«Почему так и не ушёл Кварацхелия? Потому что этот интерес не сформировался в предложение. Это был более-менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.

В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. Это очень негативно сказалось на всем. Количество слухов, звонков, непонятных движений вокруг Хвичи, которые абсолютно ни на чем не были основаны, ничего хорошего не дали. Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Но летом у «Рубина» были официальные предложения только по двум футболистам — Карлу Старфельту и Денису Макарову. Один сейчас в «Селтике», другой в «Динамо». А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было. Единственное — в конце летнего окна в «Рубин» пришла официальная бумага об интересе. Но до финального предложения не дошло», — приводит слова Яровинского Sport24.

В текущем сезоне Кварахцелия принял участие в 17 матчах за казанский «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 16 млн.