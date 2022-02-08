Стоичков: Дембеле совершил ошибку и не может быть прощён

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Усманом Дембеле.
«Его проблема – в его окружении. Думаю, он совершил ошибку и не может быть прощён. И он знает, что болельщики не будут его поддерживать. Ему нужно изменить свою ментальность. Его проблема в том, что он не знает историю клуба.
Он должен знать, что футбол – это не просто бег. Он должен слушать. Я учился у Йохана Круиффа. Я также наблюдал за такими игроками, как Папен, Линекер, Герд Мюллер и ван Бастен. Я рос с этими людьми и хотел что-то изменить в своей игре.
Я никогда не сомневался в его качествах, но он должен найти выход из той ситуации, в которой находится. Он не играл в 114 играх, и только 20 матчей он отыграл полностью», – цитирует Стоичкова Goal.
Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
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