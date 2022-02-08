Кристиан Эриксен рассказал о восстановлении после остановки сердца

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал о процессе восстановления после остановки сердца.

«Когда всё случилось, по дороге в больницу я сказал жене, что, возможно, повешу бутсы на гвоздь. Решение изменилось через два дня. Изначально оно было принято в моменте. Я осознал, что именно случилось со мной, только через несколько дней. Затем начались все обследования, анализы, и всё чаще я стал задаваться вопросом: «Смогу ли я продолжить карьеру? Могу ли я сделать это?»

Затем я пошёл на поправку. Стало понятно: если результаты обследований будут в порядке, то я смогу постепенно возобновить футбольную карьеру. Я сдавал много физических тестов, чтобы посмотреть, как сердце будет реагировать на нагрузку. К счастью, всё проходило благополучно.

Это самый долгий период в моей жизни без футбола. Мне повезло, что у меня действительно не оказалось никаких фатальных повреждений. Шесть-семь месяцев без футбола — это очень долго, было очень трудно.

Я должен был запастись терпением, ничего не делать и польностью проходить реабилитацию. И потом я наконец коснулся мяча, почувствовал запах травы и бутс – всё начало возвращаться на свои места.

Вновь почувствовал это волнение во время выхода на стадион с командой. Сейчас я нахожусь в очень хорошем функциональном состоянии. Остаётся лишь вернуться в ритм игры. Посмотрим, как отреагирует моё тело, но я чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Эриксена The Guardian.

Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом» до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошёл все медицинские тесты.

Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.