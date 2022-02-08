Новичок «Спартака» Перейра — в стартовом составе команды на товарищеский матч с «Уралом»

Сегодня, 8 февраля, московский «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Уралом». Игра начнётся в 16:00 мск. Встречу с первых минут начнёт новичок красно-белых, полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Гуца, Рассказов, Классен, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Маркитесов, Хлусевич, Бакаев, Николсон.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.



«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.