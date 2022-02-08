Новичок «Спартака» Перейра — в стартовом составе команды на товарищеский матч с «Уралом»

Сегодня, 8 февраля, московский «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Уралом». Игра начнётся в 16:00 мск. Встречу с первых минут начнёт новичок красно-белых, полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра.
Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Гуца, Рассказов, Классен, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Маркитесов, Хлусевич, Бакаев, Николсон.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.
- 8 февраля 2022
-
16:31
-
16:27
-
15:59
-
15:30
-
15:17
-
14:37
-
14:10
-
13:49
-
13:38
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:36
-
12:21
-
11:53
-
11:48
-
11:43
-
11:18
-
10:20
-
09:52
-
09:37
-
09:31
-
09:24
-
08:30
-
05:14
-
04:57
-
04:40
-
04:12
-
03:10
-
02:17
-
00:57
-
00:53
-
00:42