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В «Рубине» объявили стоимость Хвичи Кварацхелии

В «Рубине» объявили стоимость Хвичи Кварацхелии
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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал о ситуации с возможным уходом из команды Хвичи Кварацхелии прошлым летом и назвал сумму, которую клуб хочет выручить за игрока.

«Кто интересовался Кварацхелией? Один — топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришёл с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли. Хвича — большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдёт в топовый европейский клуб.

Просто для топ-клуба из Европы купить грузина из РПЛ — серьёзный шаг, на который клуб должен решиться. Нужно было набраться времени и терпения. К сожалению, у нас ни у кого терпения нет, и все начали продавать Хвичу ещё в мае, когда даже близко не было конкретики.

Я сказал Хвиче: «Если будет предложение, мы тебя отпустим». Но разговорами делу не поможешь, если слухи будут появляться ежедневно. Хвича подуспокоился, только когда закрылось трансферное окно.

Сколько мы за него хотим? Цена не изменилась — € 20 млн. Но мы всегда со всеми договариваемся», — приводит слова Яровинского Sport24.

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