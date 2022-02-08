«Химки» проиграли датскому «Хельсингёру» в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе в Турции «Химки» встречались с датским клубом «Хельсингёр». Игра прошла на стадионе «Глория Спортс Арена» в Белеке и завершилась победой датчан со счётом 3:1.
Единственный гол за «Химки» забил полузащитник Давид Давидян, который отличился на 81-й минуте встречи.
Подмосковные «Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.
Ранее «Химки» презентовали новый клубный стиль в честь 25-й годовщины со дня своего создания.
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