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«Химки» проиграли датскому «Хельсингёру» в товарищеском матче

«Химки» проиграли датскому «Хельсингёру» в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе в Турции «Химки» встречались с датским клубом «Хельсингёр». Игра прошла на стадионе «Глория Спортс Арена» в Белеке и завершилась победой датчан со счётом 3:1.

Единственный гол за «Химки» забил полузащитник Давид Давидян, который отличился на 81-й минуте встречи.

Подмосковные «Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.

Ранее «Химки» презентовали новый клубный стиль в честь 25-й годовщины со дня своего создания.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 февраля 2022, вторник. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
1 : 3
Хельсингёр
Хельсингёр, Дания
0:1 Мунксгор – 24'   0:2 – 47'   0:3 – 79'   1:3 Давидян – 81'
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