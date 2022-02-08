Грилиша не пустили в бар в Англии. Хавбек «Манчестер Сити» был пьян

Футболисты «Манчестер Сити» Джек Грилиш, Рияд Марез и Кайл Уолкер на минувших выходных побывали на вечеринке в Манчестере, сообщает Sky Sports.



По информации источника, Грилиш также пытался попасть в бар, однако был очень пьян, и охрана отказалась пустить футболиста в заведение. Поведение игроков «Манчестер Сити» вызвало негативную реакцию общественности.

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Марез в 16 играх чемпионата Англии отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Уолкер в 14 встречах отдал 1 результативную передачу.