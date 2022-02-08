Грилиша не пустили в бар в Англии. Хавбек «Манчестер Сити» был пьян
Поделиться
Футболисты «Манчестер Сити» Джек Грилиш, Рияд Марез и Кайл Уолкер на минувших выходных побывали на вечеринке в Манчестере, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Грилиш также пытался попасть в бар, однако был очень пьян, и охрана отказалась пустить футболиста в заведение. Поведение игроков «Манчестер Сити» вызвало негативную реакцию общественности.
Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Марез в 16 играх чемпионата Англии отметился 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Уолкер в 14 встречах отдал 1 результативную передачу.
Комментарии
- 8 февраля 2022
-
21:07
-
21:00
-
20:53
-
20:36
-
20:30
-
20:26
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:46
-
18:26
-
18:20
-
18:20
-
17:58
-
17:52
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:35
-
17:17
-
17:12
-
17:00
-
16:56
-
16:31
-
16:27
Партнерский контент