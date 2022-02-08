Маринато Гильерме приступил к тренировкам на поле
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме продолжает восстановление после травмы, сообщает пресс-служба московского клуба.
36-летний голкипер приступил к тренировкам на поле и работает с мячом. Гильерме начал финальный этап восстановления.
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Гильерме в последний раз выходил на поле 20 ноября в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2). В начале декабря вратарь перенёс операцию на голеностопном суставе. Срок восстановления составит до трёх-четырёх месяцев. Контракт футболиста с московским клубом истекает в конце сезона.
«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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