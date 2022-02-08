Серхио Агуэро: у меня чип в груди. Я как Железный человек

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, как принял решение завершить профессиональную карьеру.



«Я решил прекратить играть в футбол. Это был сложный эпизод. Я принял это решение ради своего здоровья. Когда произошёл приступ, я подумал, что ничего страшного и всё будет хорошо. Но когда попал в больницу, понял, что что-то не так. Теперь у меня чип в груди. Ночью от меня исходит свет, я как Железный человек», — приводит слова Агуэро Manchester Evening News.

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря аргентинец объявил о завершении карьеры.