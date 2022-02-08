Крис Вуд выйдет в стартовом составе «Ньюкасла» на матч с «Эвертоном»

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 24-го тура между «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Противостояние начнётся в 22:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Мэтт Таргетт, Фабиан Шер, Джамал Ласселлс, Киран Триппьер, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок, Аллан Сент-Максимен, Райан Фрейзер, Жоэлинтон, Крис Вуд.

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Йерри Мина, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Эндрос Таунсенд, Андре Гомеш, Маркес Аллан, Демарай Грей, Энтони Гордон, Ришарлисон.

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнире. «Эвертон» же занимает 16-е место в лиге.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.