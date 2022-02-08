Поль Погба забил в АПЛ впервые с января 2021 года ударом под перекладину
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Сегодня, 8 февраля, проходит матч 24-го тура между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед». Встреча идёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия).
Полузащитник манкунианцев Поль Погба отличился в этой игре. Люк Шоу от лицевой линии прострелил, и Погба из середины штрафной пробил под перекладину.
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Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
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