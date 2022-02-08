Главный тренер «Байера»: через три-четыре недели Азмун будет в отличной форме
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Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна.
«Травма связок беспокоит его до сих пор, она требует дополнительного лечения. Не могу точно сказать, когда Сердар сможет играть. Думаю, через три-четыре недели Азмун будет в отличной форме. Это не значит, что он не будет готов раньше, он работает дополнительно», — приводит слова Сеоане Bild.
Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.
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