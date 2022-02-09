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«Вест Хэм» минимально обыграл «Уотфорд» и поднялся на 4-е место

«Вест Хэм» минимально обыграл «Уотфорд» и поднялся на 4-е место
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Сегодня, 9 февраля, проходил матч 24-го тура между «Вест Хэмом» и «Уотфордом». Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре забил на 68-й минуте Джаррод Боуэн. Боуэн прошёл к штрафной по центру и пробил низом, после чего мяч попал во внутреннюю часть ноги Самира и изменил направление, полетев в противоположный угол относительно изначального. В итоге мяч влетел в сетку.

Гол Боуэна:

Болельщики освистывали защитника «молотобойцев» Курта Зума каждый раз, когда он касался мяча. Это связано с тем, что на днях в сети появилось видео, на котором французский футболист издевается над своим котом.

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.

«Вест Хэм Юнайтед» располагается на пятом месте в турнире. «Уотфорд» же занимает 18-е место в лиге. «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
08 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Боуэн – 68'
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