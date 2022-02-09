«Вест Хэм» минимально обыграл «Уотфорд» и поднялся на 4-е место

Сегодня, 9 февраля, проходил матч 24-го тура между «Вест Хэмом» и «Уотфордом». Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре забил на 68-й минуте Джаррод Боуэн. Боуэн прошёл к штрафной по центру и пробил низом, после чего мяч попал во внутреннюю часть ноги Самира и изменил направление, полетев в противоположный угол относительно изначального. В итоге мяч влетел в сетку.

Гол Боуэна:

Болельщики освистывали защитника «молотобойцев» Курта Зума каждый раз, когда он касался мяча. Это связано с тем, что на днях в сети появилось видео, на котором французский футболист издевается над своим котом.



Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 57 очков в 23 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Вест Хэм Юнайтед» располагается на пятом месте в турнире. «Уотфорд» же занимает 18-е место в лиге. «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию матча.