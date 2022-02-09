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Мойес объяснил, почему выпустил Зума в матче АПЛ на фоне скандала с избиением кошки

Мойес объяснил, почему выпустил Зума в матче АПЛ на фоне скандала с избиением кошки
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес объяснил, почему выставил в стартовом составе защитника Курта Зума, который попал в скандал из-за видео, на котором он бьёт свою кошку.

«Мы разочарованы поступком Зума и не можем его понять. Он извлечёт из этого урок, но сегодня мне нужно было выбрать футбольную команду, которая давала мне наилучшие шансы на победу в игре в качестве тренера «Вест Хэма». Я знаю, что чувствуют люди, но я здесь ещё и футбольный тренер. Я чувствовал, что Курт извинился, и я понимаю, что многие люди не просто примут извинения. Но ко мне он вышел и извинился честно, и я должен был делать свою работу», — приводит слова Мозеса BBC.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии французский защитник сыграл в 13 матчах и забил один гол. Игрок выступает за «молотобойцев» с августа 2021 года, после того как перешёл из «Челси» за € 35 млн.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.

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