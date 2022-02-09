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Дембеле попросил всю скамейку «Барселоны» подвинуться, чтобы сесть с Обамеянгом. Видео

Дембеле попросил всю скамейку «Барселоны» подвинуться, чтобы сесть с Обамеянгом. Видео
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле необычным способом отметился перед матчем 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (4:2).

Французский игрок попросил всю скамейку запасных сине-гранатовых подвинуться, чтобы сесть рядом с новичком каталонского клуба, габонским форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Видео эпизода:

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Оба футболиста ранее выступали за дортмундскую «Боруссию», где, вероятно, подружились.

Напомним, контракт Дембеле с «Барсой» истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

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