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«Ростов» объявил о подписании контракта с Егором Голенковым

«Ростов» объявил о подписании контракта с Егором Голенковым
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«Ростов» объявил о подписании контракта с нападающим чешской «Сигмы» Егором Голенковым.

Контракт с клубом рассчитан на 5 лет. Футболист выступал за «Крылья Советов» и «Униан Лейрию». В сезоне-2020/2021 Егор провёл 44 матча, забив при этом 18 голов, и отдав 8 голевых передач.

С 2015 по 2021 год нападающий находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь голевых передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» прошлым летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 115 тыс.

С 2017 по 2018 год Голенков находился в аренде в молодёжной команде португальской «Лейрии». Действующее соглашение российского футболиста с чешской «Сигмой» рассчитано до 2023 года. Рыночная стоимость Голенкова оценивается в € 350 тыс.

Ранее «Чемпионат» сообщал о трансфере форварда.

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