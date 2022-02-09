Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду не совершил ни одного результативного действия в 2022 году

Криштиану Роналду не совершил ни одного результативного действия в 2022 году
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не совершил ни одного результативного действия в 2022 году во всех турнирах.

В текущем году форвард принял участие в играх с «Вулверхэмптоном», «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Мидлсбро» и «Бёрнли».

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече португалец не смог отметиться результативными действиями.

Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022