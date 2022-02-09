Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не совершил ни одного результативного действия в 2022 году во всех турнирах.
В текущем году форвард принял участие в играх с «Вулверхэмптоном», «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Мидлсбро» и «Бёрнли».
Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» (1:1). Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. В этой встрече португалец не смог отметиться результативными действиями.
Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без голов с 2010 года. Тогда Криштиану играл за «Реал». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 19 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
- 9 февраля 2022
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