Моуринью – о жёлтой в матче с «Интером»: это хорошо для биографии – показать мне карточку

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о работе арбитра Марко Ди Белло во время матча 1/4 финала Кубка Италии с «Интером». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



«Второй гол, очевидно, изменил ход матча, а также повлиял на арбитра. До второго гола я думал, что тактически он прекрасно подготовлен, но после он стал судить иначе», — сказал тренер.



Также Моуринью высказался об эпизоде, в котором ему дали жёлтую карточку за несогласие с судьёй.



«Это хорошо для его биографии – показать жёлтую карточку Моуринью», — цитирует португальского специалиста Football Italia.



В 1/2 финала «Интер» встретится с победителем пары «Милан» — «Лацио». Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус».

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