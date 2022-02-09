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Микель Артета объяснил, почему «Арсенал» не был активен на трансферном рынке в январе

Микель Артета объяснил, почему «Арсенал» не был активен на трансферном рынке в январе
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему «канониры» не были активны во время зимнего трансферного окна.

«Нам нужны только лучшие игроки в этом клубе. Когда нет срочной необходимости в подписаниях, мы этого не делаем», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отметим, что единственным зимним трансфером «Арсенала» стал переход защитника Остона Трасти из «Колорадо Рэпидс» за € 1,82 млн.

После 21 сыгранного тура в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 лондонский «Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Канониры» имеют в своём активе 36 очков.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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