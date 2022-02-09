Полузащитник «Баварии» заразился коронавирусом. Игрок может пропустить матч с «Бохумом»
Поделиться
18-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
По информации источника, футболист в данный момент находится на самоизоляции. Джамал хорошо себя чувствует.
12 февраля «Баварии» в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги предстоит сыграть на выезде с «Бохумом». Игрок, вероятно, пропустит данную встречу.
В нынешнем сезоне 18-летний Мусиала провёл за «Баварию» 20 матчей в чемпионате Германии, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В пяти матчах Лиги чемпионов хавбек забил один гол.
Мюнхенская команда идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 21 матче.
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
15:31
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
14:58
-
14:37
-
14:29
-
14:12
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:32
-
13:10
-
13:00
-
12:57
-
12:51
-
12:39
-
12:29
-
11:59
-
11:59
-
11:51
-
11:44
-
11:34
-
11:12
-
10:58
-
10:50
-
10:36
-
10:32
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:28
Партнерский контент