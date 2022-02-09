Полузащитник «Баварии» заразился коронавирусом. Игрок может пропустить матч с «Бохумом»

18-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.



По информации источника, футболист в данный момент находится на самоизоляции. Джамал хорошо себя чувствует.



12 февраля «Баварии» в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги предстоит сыграть на выезде с «Бохумом». Игрок, вероятно, пропустит данную встречу.



В нынешнем сезоне 18-летний Мусиала провёл за «Баварию» 20 матчей в чемпионате Германии, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В пяти матчах Лиги чемпионов хавбек забил один гол.



Мюнхенская команда идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 21 матче.

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