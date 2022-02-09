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«Ростов» обыграл «Линенсе» благодаря голу Голенкова

«Ростов» обыграл «Линенсе» благодаря голу Голенкова
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Сегодня, 9 февраля, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и испанским клубом «Линенсе». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу дончан.

В первой половине встречи команды голов не забили. Однако уже в начале второго тайма испанец Андрес Гарсия открыл счёт в игре. Через 7 минут равенство в счёте восстановил Кирилл Щетинин. На 69-й минуте новичок команды Егор Голенков вывел ростовчан вперёд.

С 2015 по 2021 год нападающий находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь голевых передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» прошлым летом. С 2017 по 2018 год Голенков находился в аренде в молодёжной команде португальской «Лейрии».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2022, среда. 13:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
2 : 1
Линенсе
Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, Испания
0:1 Гарсия – 51'   1:1 Щетинин – 58'   2:1 Голенков – 69'
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